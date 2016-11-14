На стройке стадиона ЧМ-2018 произошел пожар

В Нижнем Новгороде произошел пожар на стройке будущего стадиона чемпионата мира-2018, сообщает piter.tv. Возгорание произошло примерно в 100 метрах от арены возле бытовок. На место уже прибыли пожарные. Информации о пострадавших пока нет.

Стадион "Нижний Новгород" должен быть готов к концу 2017 года. На нем пройдут четыре игры группового турнира, встреча 1/8 финала и четвертьфинал ЧМ-2018.