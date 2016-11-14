12:57 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

На стройке стадиона ЧМ-2018 произошел пожар

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В Нижнем Новгороде произошел пожар на стройке будущего стадиона чемпионата мира-2018, сообщает piter.tv. Возгорание произошло примерно в 100 метрах от арены возле бытовок. На место уже прибыли пожарные. Информации о пострадавших пока нет. 

Стадион "Нижний Новгород" должен быть готов к концу 2017 года. На нем пройдут четыре игры группового турнира, встреча 1/8 финала и четвертьфинал ЧМ-2018.

 

Дополнительная информация

http://piter.tv/event/Poyavilos_video_pozhara_na_strojke_stadiona_k_ChM_2018_v_Nizhnem_Novgorode/

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КОММЕНТАРИИ (4)
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Dexty_07

Комфортабельные шале-раздевалки для футболистов горят...

13:38

tigana.1982

Все-таки не на стройке...

13:17

Буква Ё

Lane, кто-то, видимо, так же подумал:)

13:14

shpasic

этот поезд в огне.

13:12

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