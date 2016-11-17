На стройке "Крестовского" превышена концентрация аммиака и формальдегида

ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии" обнаружил в помещениях строящегося стадиона чемпионата мира-2018 в Санкт-Петербурге превышение норм концентрации аммиака и формальдегида, сообщает "Фонтанка". Роспотребнадзор и ЗАО "Зенит-Арена" направили в Смольный письма с требованием устранить нарушения.

Концентрация аммиака в воздухе превышает допустимый уровень в 1,67 – 2,25 раза. Превышение уровня формальдегида связано с краской и структурной штукатуркой, используемыми для отделки. В октябре Роспотребнадзор предписал комитету по строительству немедленно прекратить использование токсичной отделки и заменить уже имеющуюся.