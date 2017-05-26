На строительство стадиона в Самаре к ЧМ-2018 дополнительно выделят 1,8 миллиарда рублей

Дополнительно 1,8 миллиарда рублей выделят в этом году на строительство стадиона в Самаре к чемпионату мира 2018 года, информирует ТАСС со ссылкой на пояснение к проекту изменений в закон "О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018-2019 гг." В нем предусмотрено увеличение ассигнований в этом году на реализацию госпрограммы "Развитие физкультуры и спорта" на 3,293 миллиарда рублей – до 92 миллиардов.

На строительство стадиона на 45 тысяч мест в связи с уточнением объемов выполняемых работ и обеспечением требований ФИФА к IT и энергоинфраструктуре дополнительно выделят в сумме 1,8 миллиарда рублей.

Еще 1,499 миллиарда рублей выделят в этом году на реконструкцию стадиона "Нарт" в Черкесске (Карачаево-Черкесия), строительство спортивно-оздоровительного комплекса "Атлант" (1 этап, ледовая арена, Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Цветочная) и строительство спортивно-культурного центра в поселке городского типа Каа-Хем (Кызылский кожуун, Республика Тыва) в целях создания условий для укрепления здоровья населения и приобщения различных слоев населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом, повышения обеспеченности спортивными сооружениями в регионе, проведения спортивно-массовых мероприятий по различным видам спорта.