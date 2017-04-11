На стадионе в Петербурге "устроят" пожар и массовые беспорядки

На новом стадионе в Петербурге 12 апреля пройдут учения спасателей, информирует spbdnevnik.ru. Учения, в которых примут участия около тысячи человек, состоятся в рамках подготовки к проведению в Северной столице Кубка конфедераций и чемпионата мира. Свидетелями "массовых беспорядков" в фан-зоне и эвакуации станут члены правительства города.

Масштабная тренировка представителей всех экстренных служб, силовых ведомств и служб жизнеобеспечения пройдет в несколько этапов. Первый из них предполагает, что во время футбольного матча на трибунах "фанатского сектора" возникнут массовые беспорядки, в результате которых вспыхнет пожар, повлекший за собой панику и множество пострадавших.

На втором этапе учений будет отработано проведение эвакуации с чаши стадиона. Главная задача, которая стоит перед спасателями – не создать давки и грамотно развести эвакуационные потоки. Организаторы учений решили максимально усложнить сценарий учений, поэтому во время проведения эвакуации прямо в толпе людей "злоумышленники" распылят неизвестное химическое вещество, таким образом, будут отработаны вопросы гражданской обороны.

Последним этапом учений станет тушение пожара, возникшего, по легенде, в результате несанкционированного применения пиротехнических средств под крышей стадиона. Сотрудники ГУ МЧС по городу будут спасать отрезанных огнем от путей эвакуации людей с кровли различными способами, в том числе при помощи высотной пожарно-спасательной техники и альпинистского снаряжения. Для тушения пожара и защиты кровли стадиона будет привлечен многоцелевой пожарно-спасательный вертолет Ка-32.