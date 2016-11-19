03:42 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

На стадионе в Петербурге после открытия устроят масштабное световое 3D-шоу

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На новом стадионе в Петербурге после открытия устроят масштабное световое 3D-шоу. Организаторы мероприятия, которое прошло в ноябре этого года на Исаакиевской площади, решили изменить место его проведения. Как отметил председатель городского комитета по развитию туризма Андрей Мушкарев, в следующем году шоу пройдет на новой арене и Западном скоростном диаметре.

– Одна из площадок – наш новый стадион, а также новый пешеходный мост и центральная часть Западного скоростного диаметра, – цитирует Мушкарева "Радио Балтика".

Напомним, что строительные работы на новом стадионе планируется завершить к 26 декабря 2016 года. Арена примет матчи Кубка конфедераций и чемпионата мира 2018 года.

Дополнительная информация

https://baltika.fm/news/100719

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