На стадионе в Петербурге после открытия устроят масштабное световое 3D-шоу

На новом стадионе в Петербурге после открытия устроят масштабное световое 3D-шоу. Организаторы мероприятия, которое прошло в ноябре этого года на Исаакиевской площади, решили изменить место его проведения. Как отметил председатель городского комитета по развитию туризма Андрей Мушкарев, в следующем году шоу пройдет на новой арене и Западном скоростном диаметре.

– Одна из площадок – наш новый стадион, а также новый пешеходный мост и центральная часть Западного скоростного диаметра, – цитирует Мушкарева "Радио Балтика".

Напомним, что строительные работы на новом стадионе планируется завершить к 26 декабря 2016 года. Арена примет матчи Кубка конфедераций и чемпионата мира 2018 года.