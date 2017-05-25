На стадионе в Нижнем Новгороде началась подготовка основания футбольного поля

В Нижнем Новгороде на стадионе, где будут проводиться матчи ЧМ-2018, началась подготовка основания футбольного поля. Как сообщает welcome2018.com, работы по обустройству поля должны быть завершены осенью 2017 года, а весной 2018 года на нем планируется проведение тестовых матчей.

Во вторник строительную площадку посетили игроки, тренерский штаб и сотрудники футбольного клуба "Олимпиец", который по итогам сезона завоевал право на участие в первенстве ФНЛ.

– Нам подробно рассказали о ходе строительства нового стадиона, – поделился главный тренер команды Николай Писарев. – Его масштабы поистине грандиозны. После общения со строителями есть уверенность, что все работы будут выполнены качественно и в срок. Для футболистов же посещение "Стадиона Нижний Новгород" – это прежде всего огромная мотивация, ведь лучшим из них предстоит здесь играть и радовать своей игрой болельщиков. А значит, надо стремиться быть лучшими.