На стадионе в Нижнем Новгороде будут использовать российский газон

Губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев рассказал, кто станет подрядчиком по укладке газона на строящемся стадионе. Стадион в Нижнем Новгороде примет матчи чемпионата мира-2018: четыре игры группового этапа, матч 1/8 финала и четвертьфинал. Работы по подготовке газона должны начаться в мае 2017 года.

– Выбрана российская фирма, которая будет делать нам газон, – цитирует ТАСС Шанцева. - Газон будет с подогревом, со всеми современными системами подкорневой аэрации, которых не было даже на чемпионате Европы во Франции. Будем внимательно наблюдать за работами, потому что газон – это основа стадиона, ибо на грязном и некачественном поле играть плохо.