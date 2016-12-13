15:02 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

На стадионе в Нижнем Новгороде будут использовать российский газон

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Губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев рассказал, кто станет подрядчиком по укладке газона на строящемся стадионе. Стадион в Нижнем Новгороде примет матчи чемпионата мира-2018: четыре игры группового этапа, матч 1/8 финала и четвертьфинал. Работы по подготовке газона должны начаться в мае 2017 года.

Выбрана российская фирма, которая будет делать нам газон, – цитирует ТАСС Шанцева. - Газон будет с подогревом, со всеми современными системами подкорневой аэрации, которых не было даже на чемпионате Европы во Франции. Будем внимательно наблюдать за работами, потому что газон – это основа стадиона, ибо на грязном и некачественном поле играть плохо.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3868094

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