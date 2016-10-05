На стадионе в Екатеринбурге не будет прозрачной крыши

Строители Центрального стадиона в Екатеринбурге планируют начать монтаж крыши летом 2017 года, сообщает e1.ru. Ранее предполагалось, что купол над ареной будет прозрачным, однако от этой идеи пришлось отказаться. По словам менеджера проекта строительства Михаила Уварова, такая крыша может со временем дать течь.

Вместо этого крыша будет закрыта профлистом, утпелителем, а затем специальной ПВХ-мембраной, которую развернут на поверхности на манер ковра. Сам стадион планируют сдать до 31 декабря 2017 года.

Екатеринбург стал одним из 11 городов, которые примут чемпионат мира в России. В Екатеринбурге пройдут четыре матча группового турнира.