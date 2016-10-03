На стадионе "Санкт-Петербург" прошла первая сводка крыши

Елена Михина, пресс-секретарь вице-губернатора Санкт-Петербурга Игоря Албина, сообщила, что первая сводка раздвижной крыши стадиона ЧМ-2018 прошла успешно. Продолжалась она примерно 1 час 40 минут.

- Двигалась крыша 1 час 40 минут, было несколько технических остановок. Все удачно, люди поздравляют друг друга с тем, что это произошло, - цитирует "Р-Спорт" Михину. - После сдвижки, когда северная и южная стороны достигли закрытого положения, то разница между фланцами южных и северных сторон на всем пролете, который составляет 90 метров, не превысила 5 миллиметров. Это говорит о высокой точности сдвижки. Специалисты подтвердили, что они ожидали даже большего разлета, а получилось всего 5 миллиметров.

В Санкт-Петербурге пройдут четыре матча группового турнира ЧМ-2018, включая игру сборной России, встреча 1/8 финала, полуфинал и поединок за третье место.