На стадионе "Нижний Новгород" убирают временные конструкции

Строители стадиона "Нижний Новгород" начали убирать временные конструкции под крышей, сообщает welcome2018.com. В ближайшее время кольцо крыши встанет в проектное положение. После разбора поддерживающих конструкций начнутся работы по обустройству поля.

- С сегодняшнего дня начнется демонтаж временных конструкций с тем, чтобы к 25 марта его закончить, и каркас кровли встанет в проектное положение, - сказал губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев. - По расчетам, он опустится на 33 см, затем встанет, и это положение будет зафиксировано.

Это, наверное, самый сложный этап, когда мы вот это блюдечко опустим на колонны. Вся нагрузка распределится, и уже в рабочем режиме начнет работать кровля стадиона. Одновременно с этим ведутся большие внутренние отделочные работы: перегородки, установка тепловых контуров, работа над входными группами уже началась, работа по пешеходной эстакаде, по внутренним и наружным инженерным системам. Одной вентиляции здесь на сегодня уже 57 км – это такая масштабная стройка, которой Нижегородская область еще не знала.

Стадион в Нижнем Новгороде примет четыре матча группового турнира ЧМ-2018, встречу 1/8 финала и четвертьфинал.