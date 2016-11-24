На стадионе "Нижний Новгород" обещают устранить нарушения в пожарной безопасности

Министерство спорта Нижегородской области получило письмо от ГУ МЧС о многочисленных нарушениях пожарной безопасности на стадионе чемпионата мира-2018, сообщает ТАСС. В организации отметили, что замечания касаются только временных зданий субподрядных компаний и не влияют на ход строительства. На стадионе проводятся мероприятия по устранению нарушений.

Ранее сообщалось, что после очередной проверки на арене только 6 нарушений из 21 были устранены. 14 ноября строители оставили без присмотра камин, из-за чего выгорели два жилых блока вместе с вещами и документами рабочих. При этом отмечается, что персонал компании-застройщика бездействовал, хотя имел спецоборудование для тушения пожара.

Стадион в Нижнем Новгороде должен принять четыре матча группового турнира ЧМ-2018, встречу 1/8 финала и четвертьфинал.