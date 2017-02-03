На стадионе "Нижний Новгород" началась установка лифтов

На стадионе чемпионата мира-2018 в Нижнем Новгороде началась установка лифтов, сообщает welcome2018.com. Первые лифты появятся в секторе A арены "Нижний Новгород". Также на стадионе продолжают возведение крыши. К настоящему моменту завершен монтаж металлоконструкций над трибунами, идет установка элементов каркаса над зоной фойе. Общий вес крыши без кровли составит более 10 тысяч тонн, смонтировано уже более 7,7 тысячи.

На площадке также монтируют инженерные сети внутри здания стадиона и за его периметром, а также во всех секторах возводят стены и перегородки. На строительстве задействовано более 1,3 тысячи человек.

Нижний Новгород примет четыре матча группового турнира ЧМ-2018, игру 1/8 финала и четвертьфинал.