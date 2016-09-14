На стадионе ЧМ-2018 в Волгограде возвели центральную билетную кассу

На строящемся стадионе чемпионата мира-2018 в Волгограде возвели центральную билетную кассу, сообщает v102.ru. Монолитные конструкции готовы к чистовой отделке, запланированной на 2017 год. Необходимо будет провести витражное остекление, финишные покрытия полов и стен.

Кроме того, начались работы по устройству свайного основания под билетные кассы северо-восточной и юго-восточной входных групп. Всего на стадионе будет 6 проходных с турникетами для болельщиков, 3 билетные кассы и 2 контрольно-пропускных пункта для автотранспорта.

Продолжается монтаж металлоконструкций самой арены. Из 44 балок компрессионного кольца установлены уже 10. В октябре строители приступят к работе над вторым ярусом трибун.

Стадион в Волгограде примет четыре матча группового турнира ЧМ-2018.