13:38 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

На стадионе ЧМ-2018 в Волгограде возвели центральную билетную кассу

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На строящемся стадионе чемпионата мира-2018 в Волгограде возвели центральную билетную кассу, сообщает v102.ru. Монолитные конструкции готовы к чистовой отделке, запланированной на 2017 год. Необходимо будет провести витражное остекление, финишные покрытия полов и стен. 

Кроме того, начались работы по устройству свайного основания под билетные кассы северо-восточной и юго-восточной входных групп. Всего на стадионе будет 6 проходных с турникетами для болельщиков, 3 билетные кассы и 2 контрольно-пропускных пункта для автотранспорта.

Продолжается монтаж металлоконструкций самой арены. Из 44 балок компрессионного кольца установлены уже 10. В октябре строители приступят к работе над вторым ярусом трибун.

Стадион в Волгограде примет четыре матча группового турнира ЧМ-2018.

Дополнительная информация

http://v102.ru/sport/59898.html

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КОММЕНТАРИИ (1)
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i_mikola

Интересно, неужели в 2018 году (и позже) еще найдутся люди, которые будут покупать билеты в кассе, а не через интернет?

14:02

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