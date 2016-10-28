На стадионе ЧМ-2018 в Волгограде началась сборка вантовой системы кровли

На строительной площадке стадиона в Волгограде началась сборка временных конструкций для монтажа вантовой системы кровли, сообщает welcome2018.com. У арены будет самая крупная вантовая кровля в России. Обычно подобные конструкции возводят в тех регионах, где нет большой нагрузки снега.

От центра крыши "Волгоград Арены", состоящего из двух колец диаметром 110 и 130 м, расположенных друг над другом, лучами разойдутся радиальные ванты. В натянутом состоянии их будет удерживать компрессионное кольцо, проходящее по периметру стадиона, сейчас оно уже хорошо видно над трибунами на высоте 40 м. Вантовая система для стадиона производится в Швейцарии.

После завершения монтажа вантовой системы в 2017 году строители начнут укладывать кровлю. Параллельно на стадионе продолжается монтаж фасада – полностью завершен первый ярус, установлены четыре секции второго яруса на отметке более 28 м.

Стадион в Волгограде примет четыре матча группового турнира ЧМ-2018.