На стадионе ЧМ-2018 в Саранске началась закладка фундамента поля

Строители стадиона чемпионата мира-2018 в Саранске начали монтаж основания поля, сообщает компания-подрядчик "Спорт-Ин" на странице в Facebook. Первая часть основания - железобетонная плита - будет готова до конца текущего года. В дальнейшем поверх плиты будет насыпан слой щебня, в котором смонтируют систему обогрева и полива поля. На последнем этапе будет насыпан особый грунт и засеян газон. Отмечается, что в этом году будет готова только половина основания, поскольку другая часть стадиона занята тяжелыми кранами.

Стадион в Саранске примет четыре матча группового турнира чемпионата мира-2018.