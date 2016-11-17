На стадионе ЧМ-2018 в Самаре началось остекление и нанесение антикоррозийного покрытия

Строители стадиона чемпионата мира-2018 в Самаре приступили к нанесению антикоррозийного покрытия, сообщает компания "Спорт-Инжиниринг" в своем твиттере. Кроме того, на прошлой неделе стартовало остекление арены.

В Самаре пройдет 6 матчей ЧМ-2018: 4 игры группового турнира, включая поединок сборной России, встреча 1/8 финала и четвертьфинал.