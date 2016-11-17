16:01 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

На стадионе ЧМ-2018 в Самаре началось остекление и нанесение антикоррозийного покрытия

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Строители стадиона чемпионата мира-2018 в Самаре приступили к нанесению антикоррозийного покрытия, сообщает компания "Спорт-Инжиниринг" в своем твиттере. Кроме того, на прошлой неделе стартовало остекление арены. 

В Самаре пройдет 6 матчей ЧМ-2018: 4 игры группового турнира, включая поединок сборной России, встреча 1/8 финала и четвертьфинал.

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Материалы REN-TV

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