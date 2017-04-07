На "Самара Арене" смонтирована половина металлоконструкций кровли

Строители смонтировали половину основных несущих металлоконструкций стадиона чемпионата мира-2018 в Самаре, сообщает welcome2018.com. В среду были установлены 48-й и 49-й блок - большие металлические полудуги, придающие арене "космический вид". Всего их будет 96. По заявлению пресс-службы застройщика, работа монтажников сравнима с трудом ювелиров. Завершить монтаж металлоконструкций планируют летом 2017 года. В июне начнутся работы по устройству газона.

Стадион "Самара Арена" примет четыре матча группового турнира ЧМ-2018, включая игру сборной России, встречу 1/8 финала и четвертьфинал.