14:50 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

На ростовском стадионе ЧМ-2018 начали устанавливать покрытие крыши

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Строители стадиона чемпионата мира-2018 в Ростове-на-Дону начали устанавливать покрытие кровли, сообщает welcome2018.com. Уже завершен монтаж каркаса из металлоконструкций арочного типа. Сейчас началась укладка полимерного кровельного покрытия. По проекту крыша представляет собой замкнутую конструкцию с прямоугольным вырезом над футбольным полем. На данный момент установлено около 300 квадратных метров из 49 500. 

Стадион в Ростове-на-Дону примет четыре матча группового турнира чемпионата мира-2018 и игру 1/8 финала.

Дополнительная информация

http://welcome2018.com/materials/76947/

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