На ростовском стадионе ЧМ-2018 начали устанавливать покрытие крыши

Строители стадиона чемпионата мира-2018 в Ростове-на-Дону начали устанавливать покрытие кровли, сообщает welcome2018.com. Уже завершен монтаж каркаса из металлоконструкций арочного типа. Сейчас началась укладка полимерного кровельного покрытия. По проекту крыша представляет собой замкнутую конструкцию с прямоугольным вырезом над футбольным полем. На данный момент установлено около 300 квадратных метров из 49 500.

Стадион в Ростове-на-Дону примет четыре матча группового турнира чемпионата мира-2018 и игру 1/8 финала.