18:45 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

На "Ростов Арене" завершается строительство линий связи

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В Ростовской области состоялось заседание рабочей группы по информационной безопасности и подготовке инфраструктуры связи к чемпионату мира-2018, сообщает dontr.ru. Участники совещания отметили, что строительство оптоволоконных линий к стадиону "Ростов Арена" находится на завершающем этапе.

Операторами проработана возможность организации каналов связи к тренировочным площадкам для широкополосного доступа к интернету.  Также для облегчения использования радиоэлектронных средств планируется создание системы радиоконтроля.  Проработана техническая возможность обеспечения волоконно-оптическими линиями связи 80 гостиниц и отелей города. Обсуждается возможность улучшения качества услуг сотовой связи 3G на тренировочных площадках участников ЧМ-2018 - стадионе "СКА" в Ростове-на-Дону и "Торпедо" в Таганроге.

"Ростов Арена" примет четыре матча группового турнира ЧМ-2018 и игру 1/8 финала.

Дополнительная информация

http://dontr.ru/vesti/obshchestvo/na-rostov-arene-zavershaetsya-stroitel-stvo-linij-svyazi/

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