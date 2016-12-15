На "Ростов Арене" завершается строительство линий связи

В Ростовской области состоялось заседание рабочей группы по информационной безопасности и подготовке инфраструктуры связи к чемпионату мира-2018, сообщает dontr.ru. Участники совещания отметили, что строительство оптоволоконных линий к стадиону "Ростов Арена" находится на завершающем этапе.

Операторами проработана возможность организации каналов связи к тренировочным площадкам для широкополосного доступа к интернету. Также для облегчения использования радиоэлектронных средств планируется создание системы радиоконтроля. Проработана техническая возможность обеспечения волоконно-оптическими линиями связи 80 гостиниц и отелей города. Обсуждается возможность улучшения качества услуг сотовой связи 3G на тренировочных площадках участников ЧМ-2018 - стадионе "СКА" в Ростове-на-Дону и "Торпедо" в Таганроге.

"Ростов Арена" примет четыре матча группового турнира ЧМ-2018 и игру 1/8 финала.