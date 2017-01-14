19:35 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

На "Ростов Арене" готов нижний слой поля

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На стадионе "Ростов Арена" завершено устройство нижнего слоя футбольного поля, сообщает welcome2018.com со ссылкой на пресс-службу правительства региона. 

Позднее для отвода ливневых и талых вод в основании футбольного поля будут сформированы дренажная и прочие инженерные системы. На заключительном этапе на стадионе появится натуральное травяное покрытие.

На стройплощадке  на 90 процентов завершена кладка перегородок из кирпича, на 85 - кладка наружных стен и перегородок, на 71 - установка сборных элементов настила трибун. На объекте ведутся штукатурные и электромонтажные работы, монтируются канализация, водо- и теплоснабжение. Началась установка дверей. Завершен монтаж каркаса кровли.

На 83 процента выполнено устройство монолитных конструкций будущих билетных касс стадиона. На объекте идет благоустройство территории вокруг стадиона, а также возведение ограждений спортивного сооружения.

"Ростов Арена" примет четыре матча группового турнира ЧМ-2018 и игру 1/8 финала.

Дополнительная информация

http://welcome2018.com/journal/materials/na-rostov-arene-gotov-nizhniy-sloy-futbolnogo-polya/

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