На ремонт дорог к ЧМ-2018 потратят 30 миллиардов рублей

Заместитель председателя правительства РФ Аркадий Дворкович обратился к членам Совета федерации с просьбой поддержать выделение 30 миллиардов рублей на ремонт автодорог в 2017 году. Приоритет, по его словам, будет уделен местам проведения чемпионата мира-2018. Городам, принимающим турнир, будет в ускоренном порядке выделено по 1,2 миллиарда рублей в 2017 году, дальше объемы будут постепенно уменьшаться.

- Приоритет по всем видам транспорта, как по автомобильным дорогам, так и другим, отдается стратегически важным регионам с наиболее тяжелой ситуацией, я имею в виду Дальний Восток, Крым, Калининград и другие регионы России, - цитирует mskagency.ru Дворковича. - Также регионам, где проводятся крупные события международного масштаба, где мы взяли на себя повышенные международные обязательства, - это города проведения чемпионата мира по футболу прежде всего. Мы приняли решение, в части автомобильных дорог, реализовать дополнительный проект, который позволит, прежде всего, этим городам, а также крупным агломерациям, где не проходит чемпионат мира, обеспечить качественное улучшение состояния автомобильных дорог на территории таких агломераций. Напомню уже одобрено решение, и мы будем просить вашей поддержки в рамках прохождения бюджета через парламент о выделении в целом 30 миллиардов рублей в 2017 году на поддержку городских агломераций с численностью населения 500 тысяч человек и более.