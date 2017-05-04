На реконструкцию тренировочной базы ЧМ-2018 в Липецке требуется еще 50 миллионов

Работы по реконструкции стадиона "Металлург" в Липецке обойдутся на 50 миллионов рублей дороже изначально заявленной суммы, утверждает lipetsknews.ru. После вскрытия конструкций были выявлены значительные повреждения верхней части трибун, построенных в 50-е годы прошлого века. Кирпичная кладка оказалась полностью разрушенной.

На стадионе уже прошел демонтаж трибун и подтрибунных помещений, а также снят грунт. В будущем в основание обновленного поля уложат песок и щебень. Верхний слой грунта засеют качественной газонной травой. В "прослойке" разместят коммуникации для ливневой канализации, полива и обогрева. Стоимость основных работ, которые проводит компания "Сталь-М", оценивается в 109 миллионов рублей.

Стадион станет одной из 64 тренировочных площадок для участников ЧМ-2018.