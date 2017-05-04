11:06 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

На реконструкцию тренировочной базы ЧМ-2018 в Липецке требуется еще 50 миллионов

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Работы по реконструкции стадиона "Металлург" в Липецке обойдутся на 50 миллионов рублей дороже изначально заявленной суммы, утверждает lipetsknews.ru. После вскрытия конструкций были выявлены значительные повреждения верхней части трибун, построенных в 50-е годы прошлого века. Кирпичная кладка оказалась полностью разрушенной. 

На стадионе уже прошел демонтаж трибун и подтрибунных помещений, а также снят грунт. В будущем в основание обновленного поля уложат песок и щебень. Верхний слой грунта засеют качественной газонной травой. В "прослойке" разместят коммуникации для ливневой канализации, полива и обогрева. Стоимость основных работ, которые проводит компания "Сталь-М", оценивается в 109 миллионов рублей. 

Стадион станет одной из 64 тренировочных площадок для участников ЧМ-2018.

Дополнительная информация

http://www.lipetsknews.ru/articles/obshchestvo/rekonstrukciya-lipeckogo-stadiona-k-chm-2018-oboydetsya-na-50-mln-rubley

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