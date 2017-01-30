На разработку фан-зоны ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде выделят более 12 миллионов рублей

Более 12 миллионов рублей правительство Нижегородской области выделит на разработку проекта фан-зоны чемпионата мира-2018, сообщает niann.ru. На сайте госзакупок объявлен конкурс, итоги которого будут подведены 17 февраля.

Площадка будет расположена на площади Минина и Пожарского. Проект должен быть готов до 1 июня 2017 года. Площадь составит 6 гектаров, рассчитана она на 15 тысяч человек. Для площадки потребуется один большой экран размером 16x9 м и один дополнительный экран 9x5 м.

Нижний Новгород примет четыре матча группового турнира ЧМ-2018, встречу 1/8 финала и четвертьфинал.