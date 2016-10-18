17:08 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

На проект фан-зоны ЧМ-2018 в Ростове потратят 26 миллионов рублей

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Дирекция по подготовке и проведению игр чемпионата мира-2018 в Ростове-на-Дону объявила конкурс на разработку проекта фан-зоны для гостей турнира, сообшает donday.ru. Стоимость проекта составит 26, 677 миллиона рублей. Подрядчику при проектировании необходимо будет учесть требования ФИФА и рекомендации правоохранительных органов. Кроме того, необходимо будет обеспечить возможность комфортного перемещения маломобильных групп граждан, а при разработке должны будут применяться новейшие экологические стройматериалы. Следует также предусмотреть зону для технического оборудования, передвижных телевизионных станций, банкоматов, антенн и разводки мобильной и радиосвязи и так далее.

Также победитель конкурса спроектирует две трибуны и автостоянку площадью 1500 кв. м.

Ростов-на-Дону примет четыре матча группового турнира ЧМ-2018 и встречу 1/8 финала.

Дополнительная информация

http://donday.ru/v-rostove-na-proekt-fan-zony-festivalya-bolelschikov-fifa-k-chm-2018-potratyat-bolee-26-mln.html

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