На проект фан-зоны ЧМ-2018 в Ростове потратят 26 миллионов рублей

Дирекция по подготовке и проведению игр чемпионата мира-2018 в Ростове-на-Дону объявила конкурс на разработку проекта фан-зоны для гостей турнира, сообшает donday.ru. Стоимость проекта составит 26, 677 миллиона рублей. Подрядчику при проектировании необходимо будет учесть требования ФИФА и рекомендации правоохранительных органов. Кроме того, необходимо будет обеспечить возможность комфортного перемещения маломобильных групп граждан, а при разработке должны будут применяться новейшие экологические стройматериалы. Следует также предусмотреть зону для технического оборудования, передвижных телевизионных станций, банкоматов, антенн и разводки мобильной и радиосвязи и так далее.

Также победитель конкурса спроектирует две трибуны и автостоянку площадью 1500 кв. м.

Ростов-на-Дону примет четыре матча группового турнира ЧМ-2018 и встречу 1/8 финала.