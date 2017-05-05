На поле стадиона "Лужники" наносят игровую разметку

Заместитель мэра Москвы по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин сообщил, что рабочие начали наносить игровую разметку на газон стадиона "Лужники". По его словам, разметка наносится согласно определенным требованиям ФИФА и зависит от размера поля и толщины штанги футбольных ворот.
– Газон оборудован самыми современными системами дренажа и обогрева, – цитирует Welcome2018.com Хуснуллина. – ФИФА предъявляет крайне высокие требования к качеству полей стадионов. Перед матчами разметку будут наносить дважды – в обоих направлениях.
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http://welcome2018.com/journal/materials/na-pole-stadiona-luzhniki-nanosyat-igrovuyu-razmetku/