15:25 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

На подготовку Санкт-Петербурга к ЧМ-2018 в 2017 году выделят 187,5 миллиона

0
0
0
2

Комитет по финансам Санкт-Петербурга в 2017 году выделит 187,5 миллиона рублей на подготовку к чемпионату мира-2018, сообщает abnews.ru. Данная графа расходов обозначена в проекте бюджета, который ведомство опубликовало во вторник. Деньги выделят на "товары, работы и услуги" для государственных нужд. 

Санкт-Петербург примет четыре матча группового турнира ЧМ-2018, включая игру сборной России, встречу 1/8 финала, полуфинал и поединок за третье место.

Дополнительная информация

http://abnews.ru/2016/09/28/na-podgotovku-peterburga-k-chm-2018-v-2017-godu-planiruyut-vydelit-1875-mln-rublej/

0
0
0

Материалы REN-TV

Владимир Путин рассказал, чем занимаются его дочери ...

ФСБ выясняет, как российскому сенатору удалось скрыть судимость...

Александр Лукашенко одобрил вынос российского флага на открытии...

В Сети появилось видео, на котором неонацисты обсуждают кровавый...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ (2)
Войти, чтобы оставить комментарий

Enich

видимо больше денег нет:)) ушли на крестовский, дачи, автомобили и яхты для нуждающихся:)

16:43

механик39

Могли бы и больше выделить ,ГУЛЯТЬ так ГУЛЯТЬ .

15:45

Материалы других СМИ


Материалы других СМИ