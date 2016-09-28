На подготовку Санкт-Петербурга к ЧМ-2018 в 2017 году выделят 187,5 миллиона

Комитет по финансам Санкт-Петербурга в 2017 году выделит 187,5 миллиона рублей на подготовку к чемпионату мира-2018, сообщает abnews.ru. Данная графа расходов обозначена в проекте бюджета, который ведомство опубликовало во вторник. Деньги выделят на "товары, работы и услуги" для государственных нужд.

Санкт-Петербург примет четыре матча группового турнира ЧМ-2018, включая игру сборной России, встречу 1/8 финала, полуфинал и поединок за третье место.