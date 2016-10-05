06:05 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

На подготовку Екатеринбурга к ЧМ-2018 потратят 19 миллиардов рублей

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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подчеркнул, что на подготовку Екатеринбурга к чемпионату мира-2018 будет потрачено почти 19 миллиардов рублей. Город примет четыре игры группового турнира.

- Финансирование мероприятий региональной программы по подготовке Екатеринбурга к играм чемпионата мира по футболу предусмотрено в объеме 18,9 миллиарда рублей, - цитирует ТАСС Куйвашева. - В том числе средства федерального бюджета составляют 1,5 миллиарда рублей, средства областного бюджета - 9,2 миллиарда рублей, средства местного бюджета - 1 миллиард рублей, а также внебюджетные источники - порядка 7,2 миллиарда рублей.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3677880

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