На подготовку Екатеринбурга к ЧМ-2018 потратят 19 миллиардов рублей

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подчеркнул, что на подготовку Екатеринбурга к чемпионату мира-2018 будет потрачено почти 19 миллиардов рублей. Город примет четыре игры группового турнира.

- Финансирование мероприятий региональной программы по подготовке Екатеринбурга к играм чемпионата мира по футболу предусмотрено в объеме 18,9 миллиарда рублей, - цитирует ТАСС Куйвашева. - В том числе средства федерального бюджета составляют 1,5 миллиарда рублей, средства областного бюджета - 9,2 миллиарда рублей, средства местного бюджета - 1 миллиард рублей, а также внебюджетные источники - порядка 7,2 миллиарда рублей.