На подготовку аэропорта "Казань" к ЧМ-2018 потратят 50 миллионов рублей

Генеральный директор аэропорта "Казань" Алексей Старостин сообщил, что на подготовку объекта к чемпионату мира-2018 будет потрачено примерно 50 миллионов рублей. Столица Татарстана примет четыре игры группового турнира, встречу 1/8 финала и четвертьфинал ЧМ-2018.

– Опираясь на имеющийся опыт обслуживания большого числа пассажиров в узкий временной интервал, в международном аэропорту "Казань" был специально разработан операционный транспортный план, – цитирует РБК Старостина. – Мы ожидаем, что порядка 18 тысяч поклонников футбола воспользуются услугами аэропорта в период за 10 часов до начала матча и в течение 10 часов после его завершения. Инфраструктура аэропорта в целом готова к таким объемам и способна выдержать подобные пиковые нагрузки.

Да, от нас потребуется определенное усиление – на период чемпионата нам необходимо будет увеличить пропускную способность на международных линиях. Для этого мы планируем обустроить дополнительные помещения и докупить специальную технику. В целом порядка 50 миллионов рублей будет потрачено на подготовку инфраструктуры аэропорта к чемпионату мира по футболу.