На отдельные волонтерские позиции ЧМ-2018 конкурс достигал 160 человек на место

Генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин подчеркнул в интервью "Известиям", что он очень доволен выполнением волонтерской программы в преддверии чемпионата мира-2018. По его словам, на отдельные позиции конкурс составлял 160 человек на место.

– Довольны ли вы выполнением волонтерской программы?

– Очень. Честно – не ожидали такого размаха. Мы достигли рекордной цифры в 177 тыс. заявок из 190 стран. На отдельные позиции, например на работу с командой, конкурс достигал 160 человек на место. Ни один вуз мира не может похвастаться такой конкуренцией. Это подлинный интерес, он не может быть подогнан или сфабрикован. Это хороший фактор для объединения молодежи вокруг такого глобального проекта, как чемпионат мира.

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