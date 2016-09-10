На новом стадионе в Петербурге будет использоваться лучшая система управления в мире

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин рассказал о том, как строители стадиона на Крестовском острове устраняют замечания ФИФА, и отметил, что сейчас на арене ведется серьезная работа по ее будущей эксплуатации, передает корреспондент "СЭ" Сергей ЯРЕМЕНКО.

– Устранили замечания по дверям и раздевалкам, которые были у ФИФА?

– Чем полезны такие миссии ФИФА – по всем замечаниям, а иногда их бывает до сотни, мы работаем, устраняем их к следующему визиту экспертов. В этом плане работа с "Зенитом" нам тоже очень полезна. Мы составили большой план мероприятий, чтобы было проще эксплуатировать стадион с участием нашего футбольного клуба. Еще один важный момент – мы пригласили интеграторов системы, потому что очень важно, чтобы эта система управления "взлетела". Отдельные блоки, "слаботочка", wi-fi, тепло, воздух, свет – будут работать, но чтобы они работали эффективно, нужен интегратор. Математическую 3D-модель нашего стадиона мы будем отрабатывать на базе нашего Политехнического университета – достигнута такая договоренность. А лучшую систему управления в мире планируем применить совместно с "Зенитом" до конца текущего года. Сейчас – стадия формирования технического задания.

– Кто интегратор?

– Это группа специалистов разного профиля: энергетики, системщики, слаботочники и так далее. Всего их 7 человек.

– То есть вы их сами сформировали?

– Конечно!