На "Мордовия-Арене" предотвратили условный "теракт" и спасли "заложников"

Региональный Оперативный штаб провел серию плановых учений по противодействию терактов на объектах инфраструктуры чемпионата мира-2018​, сообщает sm-news.ru. Учения проходили с 6 марта, одним из ключевых объектов стал стадион "Мордовия-Арена".

Маневры реализовывались в несколько этапов. На первоначальном этапе были подвергнуты оценке степень защищенности спортобъектов от терактов и система мер, предпринимаемая их руководством, в случае террористической опасности.

Второй этап стал практическим. По легенде террористам удалось проникнуть на строящийся стадион и заложить там взрывную конструкцию. Но охрана спортобъекта раскрыла факт проникновения и оперативно вызвала полицейских. Прибывшим сотрудникам полиции злоумышленники оказали вооруженное сопротивление и, захватив в качестве заложников строителей, они выдвинули требования к органам власти страны.

Правоохранительные органы безотлагательно предприняли первоочередные меры: оцепили и блокировали стадион, а также эвакуировали с его территории всех остальных граждан.

Также был осуществлен комплекс мероприятий по освобождению заложников и нейтрализации террористов. В процессе высвобождения "заложников" один из "террористов" был условно убит, оставшиеся – обезврежены. При этом ни один из сотрудников органов и "заложников" не пострадал.

Саранск примет четыре матча группового турнира ЧМ-2018.