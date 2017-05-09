На Мамаевом кургане к ЧМ-2018 построят новую станцию за 21 миллион рублей

В Волгограде к чемпионату мира-2018 откроют новую железнодорожную станцию, сообщает volgograd.kp.ru. В планах у РЖД - реконструкция посадочного перрона на платформе "Мамаев курган нижняя". До конца 2017 года планируется обновить навесы, лестничные сходы, сделать пандусы для инвалидов и даже установить малые архитектурные формы. Стоимость реконструкции составляет 21 миллион рублей.

Волгоград примет четыре матча группового турнира ЧМ-2018.