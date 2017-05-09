17:53 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

На Мамаевом кургане к ЧМ-2018 построят новую станцию за 21 миллион рублей

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В Волгограде к чемпионату мира-2018 откроют новую железнодорожную станцию, сообщает volgograd.kp.ru. В планах у РЖД - реконструкция посадочного перрона на платформе "Мамаев курган нижняя". До конца 2017 года планируется обновить навесы, лестничные сходы, сделать пандусы для инвалидов и даже установить малые архитектурные формы. Стоимость реконструкции составляет 21 миллион рублей. 

Волгоград примет четыре матча группового турнира ЧМ-2018.

Дополнительная информация

http://www.volgograd.kp.ru/online/news/2738366/

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КОММЕНТАРИИ (2)
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King's Bounty IIII

пандумы для инвалидов _____________ ???

17:59

Andrewxyz

Бомжовский город примет ЧМ, позорище.

17:56