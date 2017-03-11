На Кубок конфедераций продано 170 тысяч билетов

Президент РФС и вице-премьер РФ Виталий Мутко заявил, что ожидает порядка миллиона туристов на матчи чемпионата мира-2018, а также рассказал, как обстоят дела с продажей билетов на Кубок конфедераций. Также руководитель отметил, что международный турнир поможет России рассказать о себе всему миру.

– Мы планируем, что Россию посетит миллион туристов только во время чемпионата мира по футболу, – цитирует ТАСС Мутко. – Что касается продажи билетов на Кубок конфедераций, то пока продано 170 тысяч билетов.

Впереди много масштабных проектов, которые расскажут о нашей стране, главный из них, конечно же, чемпионат мира 2018 года. Это не только 11 городов, которые примут матчи чемпионата, но еще 20 городов, где будут жить команды, 20 городов, где будут размещаться болельщики. Мы расскажем о России и покажем ее всему миру, покажем всем, что она является демократической страной.