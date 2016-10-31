На Кубани усилят меры безопасности на вокзалах во время Кубка конфедераций-2017 и ЧМ-2018

Власти Краснодарского края усилят меры безопасности на вокзалах во время чемпионата мира-2018 и Кубка конфедераций-2017, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу губернатора региона Вениамина Кондратьева. Планируется увеличение досмотровых проходов на вокзалах "Олимпийский парк" и платформе "Олимпийская деревня", чтобы не создавать заторов зрителей".

Вопросы обеспечения безопасности строящихся к ЧМ-2018 объектов обсудили в краевой антитеррористической комиссии. На сочинском стадионе "Фишт", где уже завершается реконструкция, организован пропускной режим. Весь транспорт, поступающие на объект материалы и оборудование тщательно досматриваются, в том числе с применением спецсредств, грузы также проверяются на соответствие требованиям радиационной, химической, биологической и пожарной безопасности.

В Краснодарском крае будет расположено несколько тренировочных площадок для участников ЧМ-2018. В Сочи пройдут четыре матча группового турнира, встреча 1/8 финала и четвертьфинал чемпионата мира, а также три игры группового турнира и один из полуфиналов Кубка конфедераций-2017.