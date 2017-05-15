17:23 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

На Крестовском острове начали сносить бизнес-объект в рамках реконструкции к чемпионату мира-2018

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Петербургский Центр повышения эффективности использования госимущества приступил к сносу теннисного центра на Крестовском острове, сообщает "Фонтанка". По словам арендатора земельного участка Романа Курбатова, работники Центра повышения эффективности использования госимущества прибыли на место в 8 часов 30 минут. "Ломать начали сооружение, в котором в тот момент находились люди. Заявку на снос нам не показали. Пришлось вызывать полицию", – говорит Курбатов. Сейчас исполнители площадку не покинули, но работы пока притормозили.

Отношения с арендатором Смольный расторгает ради реконструкции острова к чемпионату мира-2018.

На сегодняшний день договор аренды с компанией официально не расторгнут. Спорный вопрос находится на рассмотрении в арбитраже, заседание назначено на начало июня.

Дополнительная информация

http://www.fontanka.ru/2017/05/15/039/

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Серджо_врж

Скорее всего, решили снести сам стадион. Морально устарел. Да и миллиарды закончились...

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