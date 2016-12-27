На "Крестовский" не будут перебрасывать деньги с социальных объектов

Комитет по строительству Санкт-Петербурга выпустил релиз, в котором говорится о том, что дополнительного перераспределения денежных средств с социальных объектов на стадион "Крестовский" не потребуется.

"26 декабря 2016 года ОАО "Метрострой" завершены строительно-монтажные работы 1 этапа строительства объекта "Футбольного стадиона" в западной части Крестовского острова, проводится демобилизация рабочих, занятых на строительстве объекта. На втором этапе работ на объекте будут реализованы проектные решения, касающиеся адаптации стадиона к требованиям ФИФА, а также создания периметра безопасности, включая КПП и терминал досмотра грузового транспорта, – эти работы будут реализованы в первом полугодии 2017 года. Дополнительного перераспределения денежных средств с социальных объектов, включенных в Адресную инвестиционную программу Санкт-Петербурга, не потребуется.

В январе-марте продолжится монтаж систем обеспечения безопасности и контроля доступа, пусконаладка указанных и иных систем. Эти, а также другие работы, в том числе по ликвидации дефектов, зафиксированных на момент расторжения государственных контрактов с группой компаний "Трансстрой", планируется завершить до 31 марта 2017 года, что закреплено в дополнительных соглашениях к действующим государственным контрактам с ОАО "Метрострой". Сроки производства работ по ранее заключенным с ОАО "Метрострой" государственным контрактам не переносились", – говорится в заявлении Комитета по строительству Санкт-Петербурга.