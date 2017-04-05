На каждый матч ЧМ-2018 в Екатеринбурге ожидают от 30 тысяч гостей

Заместитель губернатора Свердловской области по организации мероприятий Сергей Тушин подчеркнул, что сотрудники сферы обслуживания в Екатеринбурге должны будут выучить иностранные языки к старту чемпионата мира-2018. Уральская столица примет четыре матча группового турнира, и, по словам Тушина, на каждой игре ожидается прибытие не менее 30 тысяч гостей.

- Перед нами стоит задача, чтобы все сотрудники предприятий гостиничной сферы, кафе и ресторанов владели иностранным языком, - цитирует официальный портал администрации региона Тушина. - Разработаны типовые разговорники на английском и некоторых других языках для сотрудников полиции, МЧС и других задействованных в организации чемпионата служб. К каждой бригаде медиков будет прикреплен волонтер, свободно владеющий английским языком.