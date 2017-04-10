На фильм о Нижнем Новгороде к ЧМ-2018 выделят 1,8 миллиона рублей

Дирекция по проведению спортивных и зрелищных мероприятий в Нижегородской области выделила 1,8 миллиона рублей на создание фильма о Нижнем Новгороде к чемпионату мира-2018, сообщает niann.ru со ссылкой на портал госзакупок. Итоги конкурса определятся 28 апреля, фильм должен быть готов к 9 июня. Создателям нужно отразить в ролике историю Нижнего Новгорода, его особенности, показать достопримечательности, основные спортивные объекты, сделать акцент на имиджевой составляющей и дать информацию о послах ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде. Ими стали Дмитрий и Денис Черышевы, Дмитрий Булыкин, группа "Уматурман", гимнастка Дарья Шкурихина и комментатор Павел Занозин.

Нижний Новгород примет четыре матча группового турнира ЧМ-2018, встречу 1/8 финала и четвертьфинал.