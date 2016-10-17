На фасаде "Лужников" будут изображены силуэты спортсменов

"Студия Артемия Лебедева" на своем официальном сайте опубликовала эскизы фасада "Лужников". Студия займется оформлением фриза - декоративной полосы, обрамляющей фасад под карнизом. На ленте фриза будут изображены силуэты спортсменов. По задумке авторов, такой дизайн "продолжает традиции изображения Олимпийских игр на греческих вазах".

Рисунки складываются из отверстий разного диаметра, что создает иллюзию градации полутонов. Отмечается, что оформление фриза полностью соответствует противопожарной безопасности и подчеркивает спортивный характер арены.

"Лужники" сейчас закрыты на реконструкцию к чемпионату мира-2018. После ремонта их вместимость увеличится с 78 до 81 тысячи. Стадион примет четыре матча группового турнира ЧМ-2018, включая игру открытия с участием сборной России, встречу 1/8 финала, полуфинал и финал.