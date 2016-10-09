На дороги в Самаре к ЧМ-2018 дополнительно выделят 3 миллиарда

Министр транспорта РФ Максим Соколов провел совещание с губернатором Самарской области Николаем Меркушкиным, сообщает volga.news. Отмечается, что регион получит порядка трех миллиардов рублей в течение двух лет для подготовки дорог к чемпионату мира-2018. В этом году область получила около 10 миллиардов рублей на строительство и ремонт дорог, из которых 3,5 миллиарда - средства, выделенные на подготовку к ЧМ-2018.

Самара примет четыре матча группового турнира чемпионата мира, включая игру сборной России, встречу 1/8 финала и четвертьфинал.