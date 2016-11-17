На данный момент на стадионе "Лужники" установили шесть тысяч кресел

Заместитель генерального директора по строительству КП "БСА Лужники" Ильгиз Хайрутдинов сообщил, что шесть тысяч кресел установлено на данный момент на реконструирующемся столичном стадионе. Также он рассказал, что медиаэкран на стадионе планируют смонтировать до конца года.

– Завод-изготовитель партиями выпускает необходимые нам цвета, – цитирует ТАСС Хайрутдинова. – Сейчас мы уже установили более шести тысяч кресел, до конца года установим 50 процентов от общего числа. Сейчас установлены два цвета – серый и коричневатый, итоговая композиция будет составлена из девяти цветов.

На стадионе осталось доставить кресла, создать техническую зону безопасности вокруг газона, нанести элементы навигации. Это что касается работ внутри чаши стадиона. Снаружи по периметру арены будет установлен огромный медиаэкран. Его мы планируем смонтировать уже в этом году, монтаж и пусконаладка будут проведены позже.