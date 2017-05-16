На Дальнем Востоке задержан контрафакт с символикой ЧМ-2018

На таможне под Уссурийском задержан гражданин Китая с контрафактными сувенирами чемпионата мира-2018, сообщают "Известия". У него изъяты 300 календарей и 200 флажков с символикой турнира. После изъятия товар поместили на склад временного хранения.

С начала года таможня изъяла всего более 42 тысяч поддельных сувениров ЧМ-2018. В Федеральной таможенной службе отметили, что в основном поддельные товары изготавливаются в Юго-Восточной Азии.

ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах на 12 стадионах.