На ЧМ-2018 приедут не менее 100 тысяч китайцев

Глава Федерального агентства по туризму Олег Сафонов отметил, что на чемпионате мира-2018 ожидается не менее 100 тысяч туристов из Китая. Об этом он заявил на пленарном заседании "Экономика спорта: эффективное сотрудничество государства, медиа и бизнеса в преддверии ЧМ-2018" в рамках Петербургского международного экономического форума.

- Мы ожидаем, что не менее 100 тысяч китайских туристов приедут в нашу страну на это мероприятие, - цитирует ria.ru Сафонова. - Мы надеемся на то, что приедет больше гостей из Китая. А вообще мы ждем миллионов туристов из-за рубежа и наших соотечественников.

ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России на 12 стадионах.