На ЧМ-2018 предлагают продавать алкоголь по паспорту болельщика

Зрители чемпионата мира-2018 получат возможность подтвердить свой возраст при помощи Fan ID - паспорта болельщика, сообщают "Известия". Ее можно будет использовать при покупке алкоголя. С данным предложением выступил один из производителей слабоалкогольных напитков, отметивший, что фанаты не всегда носят с собой обычные паспорта.

Ранее сообщалось, что с помощью Fan ID болельщики получат право на бесплатный проезд в дни матчей. ЧМ-2018 пройдет в 11 городах России на 12 стадионах с 14 июня по 15 июля.