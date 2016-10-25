На арене в Петербурге завершен основной этап по установке крыши-мембраны

Основной этап по устройству мембранного покрытия на раздвижной крыше стадиона в Петербурге завершен, информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу субподрядчика строительства стадиона компании "СМУ "Фронт Инжиниринг".

Арена является единственной в Европе, которая имеет раздвижную крышу с использованием уникальной мембраны EFTE - прозрачной пленки-мембраны, устойчивой к проникновению влаги и пропускающей естественное освещение. Отмечается, что устройство мембранной кровли ETFE на стадионе замыкает тепловой контур и является ключевым этапом подготовки к сдаче объекта до конца 2016 года.

Напомним, вчера выдвижное поле на стадионе в Санкт-Петербурге успешно задвинули в чашу арены. Закатывание поля продолжалось почти семь часов.