На арене в Петербурге будут частично менять силовой кабель

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин рассказал, какие работы осталось выполнить на арене в Питере до срока сдачи объекта. По его словам, всего есть три проблемы.

– До 25 декабря – срока сдачи объекта остается полтора месяца. Какие работы на заключительном этапе в целом видятся вам самыми сложными?

– Из всего комплекса работ это, пожалуй, электрика. Есть недочеты в работе предыдущего подрядчика, поэтому придется частично менять силовой кабель. Вторая проблема – слаботочные системы. Это отдельный проект, который требует адаптации к требованиям ФИФА. Радио, звук, интернет, в том числе беспроводной, и так далее. Третья проблема – это большой объем установки подвесных потолков. Порядка 100 тысяч метров квадратных. Других проблем я не вижу.

– Снег, который в ноябре засыпал Петербург, добавил вам проблем?

– Расчетная нагрузка на крышу составляет 400 кг на 1 квадратный метр. Поэтому в том, что крыша выдержит, никто не сомневался. Но самое главное, что не произошло протечек. Даже несмотря на то, что мембрана и стационарная часть кровли находились еще не в проектном положении. Окончательный вид крыша также обретет до 15 декабря. Над этим тоже предстоит работать.

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