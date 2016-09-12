На арене на Крестовском острове провели молебен об удачном завершении строительства

На новом стадионе в Санкт-Петербурге провели молебен о благополучном завершении строительства, которое началось в 2007 году. Как информирует "Радио Балтика", молебен на арене на Крестовском острове прошел сегодня во второй половине дня.

– Это был молебен о благополучном завершении строительства стадиона. Это неофициальное мероприятие, там не было делегации из 70 святых отцов и 20 дьяконов. Об освящении недостроенного стадиона не может быть и речи, – заявила руководитель сектора коммуникаций городской митрополии Наталья Радоманова.

По данным администрации города, работы на фасаде стадиона завершат к 15 ноября. Сдача объекта в эксплуатацию назначена на 30 декабря. Весной следующего года арену намерены передать "Зениту" для управления.