19:50 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

На 25 улицах Москвы будет изменено движение во время проведения чемпионата мира-2018

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Руководитель московского Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Вадим Юрьев сообщил, что схемы организации дорожного движения будут изменены на 25 улицах вблизи стадионов "Спартак" и "Лужники" на время проведения чемпионата мира 2018 года.

Мировое первенство пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.

- Схемы организации дорожного движения временно изменят на 25 улицах, - приводит ТАСС слова Юрьева. - Будут введены временные знаки, барьерные ограждения, импульсные стрелки, передвигающиеся дорожные знаки с подсветкой, пандусы.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4102091

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