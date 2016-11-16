16:59 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Мюллер ответил на критику после высказывания про Сан-Марино

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Нападающий сборной Германии прокомментировал свое высказывание после матча отборочного турнира ЧМ-2018 против Сан-Марино (8:0). Тогда Мюллер сказал, что такие игры имеют мало общего с профессиональным футболом, за что был подвергнут критике. В частности, бывший спикер Футбольного союза Сан-Марино Алан Гасперони написал на своей странице в Facebook целую заметку с обвинениями Мюллера.

– Мое высказывание в интервью после пятничного матча основывалось на сравнении спортивной ценности игры в Сан-Марино с риском получения травмы футболистами, – написал Мюллер в Facebook. – В некоторых СМИ фразу вырвали из контекста, так что у некоторых людей сложилось неправильное понимание моих слов. Свидетельство этому – забавный пост в соцсетях бывшего функционера Футбольного союза Сан-Марино.

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