МВД РФ перед ЧМ-2018 запросит у иностранных коллег информацию о хулиганах

Глава МВД РФ Владимир Колокольцев подчеркнул, что перед чемпионатом мира-2018 министерство запросит у иностранных коллег информацию о футбольных хулиганах, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на журнал "Содружество". По его словам, эта информация поможет избежать инцидентов, подобных тем, что произошли во время Euro-2016 во Франции. Напомним, что во время турнира в ряде городов произошли стычки фанатов, включая драку российских и английских болельщиков в Марселе.

- Завершившийся недавно во Франции чемпионат Европы по футболу не обошелся без массовых столкновений фанатов и стал серьезным испытанием для сил правопорядка. Всего через два года Россия примет чемпионат мира, и мы наглядно увидели, к чему должны быть готовы, - пояснил Колокольцев. - Механизм обмена информацией с зарубежными коллегами о радикально настроенных болельщиках, их планах и замыслах, необходимо выстроить так, чтобы работать на опережение, своевременно предотвращать и пресекать любые хулиганские выходки, а уж тем более попытки организовать массовые беспорядки.

ЧМ-2018 пройдет в 11 городах России на 12 стадионах с 14 июня по 15 июля.