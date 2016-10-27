17:30 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

МВД РФ перед ЧМ-2018 запросит у иностранных коллег информацию о хулиганах

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Глава МВД РФ Владимир Колокольцев подчеркнул, что перед чемпионатом мира-2018 министерство запросит у иностранных коллег информацию о футбольных хулиганах, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на журнал "Содружество". По его словам, эта информация поможет избежать инцидентов, подобных тем, что произошли во время Euro-2016 во Франции. Напомним, что во время турнира в ряде городов произошли стычки фанатов, включая драку российских и английских болельщиков в Марселе. 

- Завершившийся недавно во Франции чемпионат Европы по футболу не обошелся без массовых столкновений фанатов и стал серьезным испытанием для сил правопорядка. Всего через два года Россия примет чемпионат мира, и мы наглядно увидели, к чему должны быть готовы, - пояснил Колокольцев. - Механизм обмена информацией с зарубежными коллегами о радикально настроенных болельщиках, их планах и замыслах, необходимо выстроить так, чтобы работать на опережение, своевременно предотвращать и пресекать любые хулиганские выходки, а уж тем более попытки организовать массовые беспорядки.

ЧМ-2018 пройдет в 11 городах России на 12 стадионах с 14 июня по 15 июля.

Дополнительная информация

http://www.interfax.ru/russia/534355

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (1)
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баламошка

Зачем? Тогда МВД пришлют фотографии сотрудников МВД.

18:10

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